Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Gerekçeli kararı geçtiğimizlerde açıklanan 28 Şubat davasında, 21 sanığa müebbet hapis cezası verilmesine rağmen tutuklama kararı çıkmadı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında sanıkların vicdanlarda mahkûm olduğunu gösteren önemli tespitler yer aldı. Gerekçede, devrin kudretli generallerinin kurduğu Batı Çalışma Grubu’nun (BÇG) anayasa ve yasalara aykırı olarak faaliyetler yürüttüğü, kendisine özel MİT, Emniyet ve Jandarma İstihbarata alternatif olarak ve güvenilir olarak tanımlanan bir istihbarat ağı ve bilgi bankası kurduğu aktarıldı.



KENDİLERİNİ DEVLETİN ÜSTÜNDE SANDILAR

Gerekçede, cuntanın aralarında İhlas Holding, TGRT ve Türkiye Gazetesinin de bulunduğu kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve basın yayın organlarını takip ettikleri, kendi düşüncelerine uygun olmayanları fişledikleri belirtildi. Sanıklar ile BÇG’nin kurumların denetimine ilişkin durumdan vazife çıkararak kendini devletin denetleme kurumu olarak gördükleri ve suç işledikleri anlatıldı.



İKİSİ DE TAŞERON

28 Şubat ve 15 Temmuz darbesinin benzerliklerinin anlatıldığı gerekçede, “28 Şubat darbesinin arkasındaki yabancı ülke ile 15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasındaki yabancı ülke aynıdır. 28 Şubat darbesi ile 15 Temmuz darbe teşebbüsüne patronları aynıdır” tespitleri dikkat çekti. 28 Şubat darbesinin Refah Partisi’ne, 15 Temmuz darbe girişiminin ise AK Parti’ye karşı yapıldığı ifade edilen gerekçede şu tespitler yapıldı: İkisi arasındaki yegane fark, her iki darbe ve darbe teşebbüsünün taşeronlarının farklı olmasıdır. Taşeron değişikliğinin sebebi de, 28 Şubat darbesini gerçekleştiren taşeronun, 2002 yılından sonra (AK Partinin tasfiyesinde) başarılı olamamasıdır. Bunun için eski taşeronu tasfiye etmiş, cuntanın patronluğunu FETÖ’ye vermiştir.



FETÖ’NÜN ÖNÜ AÇILDI

3 bin 833 sayfalık mahkeme kararına göre, darbeciler FETÖ şirketlerine de dikkat çekip tedbir alınması gerektiğini belirtti. Ancak, 28 Şubat döneminde dindar, vatansever askerler ordudan atıldı. Takiye yapan FETÖ’cüler kaldı. FETÖ şirketleriyle de mücadele edilmedi. İhlas Finans’a el konulurken, Bank Asya’nın önü açıldı. 28 Şubatçılardan cunta görevini alan FETÖ’cüler 15 Temmuz’da kanlı bir darbe girişimine yeltendi.

28 Şubat darbesinin gerçekleştirilmesinde BÇG’nin payının çok fazla olduğu, ancak bu grubun darbe suçuna iştirak edenlerin küçük bir bölümünü teşkil ettiği anlatıldı. Gerekçede, “28 Şubat darbesine iştirak eden faillerden bir kısmı hakkında kamu davası açıldığı halde, diğerleri hakkında dava açılmaması, darbe suçuna iştirak edenler arasındaki ilişkiler ağının ve işlenen suçların görülmesine engel olmaktadır” denildi.