TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli bölgelerine yönelik olarak 06 - 07 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 8 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" denildi.
TSK: 8 terörist etkisiz hâle getirildi
07.07.2018 - 10:10 | Son Güncelleme: 07.07.2018 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekâtlarında 8 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Etiketler : tsk,mardin,
570525 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570525.aspx
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