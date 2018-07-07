Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli bölgelerine yönelik olarak 06 - 07 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 8 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" denildi.