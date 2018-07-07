Meclis, milletvekillerinin yemin töreni için bugün saat 14.00’te toplanıyor. Yemin törenini, TBMM Geçici Başkanı olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetecek.
27. dönem parlamentosunun en yaşlı üyesi olan eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlığının elvermemesi üzerine TBMM Geçici Başkanı olarak belirlenen Yılmaz Genel Kurul’u yönetecek.
Meclis Başkanı Kahraman, görevini Durmuş Yılmaz'a devretti
07.07.2018 - 13:12 | Son Güncelleme: 07.07.2018 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meclis Başkanı İsmail Kahraman görevini Durmuş Yılmaz'a devretti.
Meclis, milletvekillerinin yemin töreni için bugün saat 14.00’te toplanıyor. Yemin törenini, TBMM Geçici Başkanı olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetecek.
Etiketler : ismail kahraman,durmuş yılmaz,meclis başkanı,
570548 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570548.aspx
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