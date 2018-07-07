Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Grubu, TBMM'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda önce Başbakan Binali Yıldırım konuştu. Ardından AK Parti Grubu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran’da AK Parti listelerinden milletvekili seçilen 295 milletvekilini tebrik ederek "Milletvekillerimize önümüzdeki 5 yıl boyunca bu kutlu çatı altında yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum. 23 Nisan 1923 tarihinden beri Meclis çatısı altında görev yapmış tüm milletvekillerini saygıyla hürmetle yad ediyorum" şeklinde konuştu.

'HAYRAN OLMAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu seçimlerde gerek oy oranı gerek milletvekili sayısı bakımından hedeflerimizin gerisinde kalmış olmamız daha çok çalışmamız daha çok gayret göstermemiz gerektiğine işaret ediyor. Bizim milletimiz dünyada eşine ender rastlanır bir ferasetle, sezgiyle öyle mesajlar verir ki hayran olmamak mümkün değildir. Seçimlerin sonuçlarını bu yaklaşımla okumamız gerekiyor" dedi.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hizmet yarışında bayrağı bu defa sizler devraldınız. İçinizde daha önce bu sıralarda oturmuş olanlar var, ilk defa bu görevi üstlenenler var. Karşımdaki manzarayı tecrübeyle yeniliğin, birikimle azmin, metanetle heyecanın mükemmel bir sentezi olarak görüyorum. Yapacak çok işimiz bulunuyor. Her birinizin enerjisine, kabiliyetine, çalışkanlığına, üretkenliğine, mücadeleciliğine ve sadakatine ihtiyacımız var. Bunun için tek bir anımızı bile boşa geçirmeye hakkımız yok. Hep birlikte çok çalışacak ve milletimizin teveccühüne layık olmaya gayret göstereceğiz. Rabbim bizi milletimize mahcup etmesin. Milletvekili seçimlerinde yurt dışı ve gümrükler dahil aldığımız 21 milyon 338 bin 693 geçerli oy ile yüzde 42,56 oran elde ettik. Teveccühünü cumhur ittifakından yan kullanan her bir vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mecliste bu dönemde sayısı 600’e çıkan milletvekili koltuklarının yüzde 49’unu elde ederek çoğunluğu sağlayamasak da en büyük grup durumundayız. Cumhur ittifakı olarak baktığımızda ise toplam 344 milletvekili sayısıyla MHP ile birlikte mecliste yüzde 57’lik bir çoğunluğa sahibiz.

Biz 7 Haziran 2015 hariç mecliste hep tek başımıza çoğunluğa sahip olarak yasama faaliyetlerini yürütmüş bir partiyiz. Bu seçimlerde gerek oy oranı gerek milletvekili sayısı bakımından hedeflerimizin gerisinde kalmış olmamız daha çok çalışmamız daha çok gayret göstermemiz gerektiğine işaret ediyor. Bizim milletimiz dünyada eşine ender rastlanır bir ferasetle, sezgiyle öyle mesajlar verir ki hayran olmamak mümkün değildir. Seçimlerin sonuçlarını bu yaklaşımla okumamız gerekiyor. Önümüzdeki tablo şudur; milletimiz cumhurbaşkanlığı seçiminde 26 milyon 330 bin 823 geçerli oy ve yüzde 52,56 oy oranıyla en yakın rakibimizin 11 milyon üzerinde bir farkla bize teveccüh göstermiştir."

"PAZARTESİ AKŞAMI SAAT 21.00’DE KABİNEYİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Aynı gün ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini de yayınlayacaklarını paylaşan Erdoğan, "Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla pazartesi akşamı saat 21.00’de kabineyi açıklayacağız ve hemen kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Böylece ülkemize yıllardır patinaj yaptıran, sürekli kaoslara yol açan eski sistemi bir kenara bırakıp yepyeni bir sisteme kapıları açacağız. Uzun süredir böyle bir yönetim sistemine geçişe kararlılığı olan büyüklerimiz bu işi başaramadılar. Bu işi başarmak hamd olsun AK Parti’ye nasip oldu. İşin sistem bazında bu değişikliğini yapmaktan öte şimdi aslolan bunun meyvelerini milletimize tattırmaktır. Bu adımı atarken de çok çok kararlı olacağız. Burada biz ortak akılla, kollektif akılla hareket etme suretiyle inşallah hedefe kilitlenecek ve neticeyi alacağız. Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş bir insanlar topluluğuyuz. Bundan taviz vermemeliyiz. Kimseye tepeden bakamayız. Tepeden bakmacı bir anlayışla da yürüyemeyiz. Bunu ayaklar altına alacağız ve kardeşler topluluğu olarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İLK ZİYARET AZERBAYCAN İLE KKTC’YE

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu hareketin içinde ben olamaz. Bu hareketin içinde biz var. Biz, bunu bu şekilde değerlendirerek yolumuza yürüyeceğiz. Aksi taktirde bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduysa biz de aynısını oluruz. Az önce rakamları sizlere verdim. 26 milyon insan bize bir güven bahşetti. Bu 50 milyon geçerli oyun içinde 26 milyon. Önemli bir imtihandır. Bu imtihanı bizim başarıyla vermemiz lazım. Salı günü devlet geleneğimize uygun şekilde ilk yurt dışı ziyaretlerimizi dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştireceğim. Bu geleneğimizi ve örfümüzü yerine getireceğiz. Çarşamba günü de Brüksel’e gidip NATO zirvesine katılacağız."

"BİZİM NE KADAR ANTRENMANLI OLDUĞUMUZDAN HABERİ YOK"

Kendisi hakkında "yorgun" nitelendirmesini yapanlara cevap veren Erdoğan, "Bizlerle ilgili ’yorgun bir Cumhurbaşkanı adayı’ yakıştırması yapanların hali ortadadır. Biz, azim ve kararlılıkla bu yola devam ediyoruz. Bize yorgun yakıştırması yapanların, bizim ne kadar antrenmanlı olduğumuzdan haberi yok. Aslında onlar zihinsel bir yorgunluk içindeler, bizler değiliz. Çok daha güçlü bir şekilde bu yola devam ediyoruz. Yeni yönetim sistemimizden aldığımız güçle daha çok çalışacağız, daha hızlı ve kesin neticeler elde edeceğiz. Bizim hedefimiz güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye’dir. İnşallah erdem ve cesaretle Türkiye’yi şahlandıracağız" ifadelerini kullandı.