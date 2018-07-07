Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00’te sona erecek. TBMM Başkanlık seçiminin ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılması bekleniyor. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'IN İLK SÖZLERİ

Kararın ardından açıklama yapan Başbakan, "Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir. İlk turda sonuçlanır mı bilmem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur." dedi.

'ÇOK UZUN SÜRMESİNİ İSTEMİYORUZ'

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve grup başkan vekilleri müracaatı TBMM Genel Sekreterliği'ne yaptı. Bostancı," turların çok uzun sürmesini beklemiyoruz, bizim kanaatimiz 3. turda bu işin neticelenmesi" dedi.