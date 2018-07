Türkiye Gazetesi

Partilerin oturma düzeni milletvekili sayısına göre yapıldı. Buna göre, Başkanlık Divanı’na göre soldan sağa AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri oturdu.

Genel Kurul’a ilk gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.57’de Genel Kurul’a girerken, hemen ardından Başbakan Binali Yıldırım salona girdi. Erdoğan’ı AK Parti milletvekilleri ayakta alkışladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 27. Dönem TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, saat 14.00’te aynı anda Genel Kurul salonuna girdi. Yılmaz, “toplantı yeter sayısı vardır” diyerek TBMM’nin 27. Dönemi’ni açtı.

Gündeme geçilmeden önce Yılmaz, ‘sizleri selamlamak istiyorum’ diyerek açılış konuşması yapmak istediğini söyledi. Yılmaz, geçirdiği kaza nedeniyle konuşmasını oturarak yapmak zorunda olduğunu söyledi.

HDP Eş Genel Başkanların Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Yılmaz açılış konuşmasına başladığında salona girdi.

Yılmaz’ın konuşması sürerken Erdoğan, 26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile kısa süre sohbet etti.

ERDOĞAN AYAKTA ALKIŞLANDI

And okuma sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde, TBMM’nin her yeni döneminin açılışında yapıldığı üzere ulu önder Mustafa Kemal Atatürk için 1 dakikalık saygu duruşunda bulunuldu. Erdoğan, saygı duruşunun ardından Genel Kurul salonundan ayrıldı.

Yılmaz konuşmasının ardından ayağa kalkarak milletvekili andını okudu. Yılmaz, and içecek milletvekillerine yönelik yaptığı konuşmada, “metni kürsüden yüksek sesle okumaları gerektiğini, and metnini kürsüde olduğunu” söyledi. And içme törenini, illerin alfabetik sırasına göre yapılacağını söyleyen Yılmaz, kendilerine sıra gelmeden önce milletvekillerinin kürsüye yakın yerlerde bulunmalarını istedi.

Yıldırım daha sonra mazaret bildiren milletvekilllerini, andı okumaları için kürsüye davet etti.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, andı okuyan ilk milletvekili oldu. Piroğlu’nun tekerlekli sandalye ile kürsüye yaklaşabilmesi için Genel Kurul salonunda görevli kavaslar, rampa kurdu. Tekerlekli sandalye ile rampaya çıkan Piroğlu, kürsüye gelerek milletvekili andını okudu.

AK Parti’ye Genel Kurul salonunda ayrılan sıranın en önünde oturan Yıldırım, kürsüye gelirken AK Parti’li vekillerce ayakta alkışlandı. Erdoğan, alkışlayarak Yıldırım’ın kürsüye gelmesini izledi. Yıldırım andı okuduktan sonra Bakanlar Kurulu sırasındaki yerini aldı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal da mazeret bildirerek andı okuyan diğer milletvekillerinden oldu.

İl sıralamasına geçildiğinde kürsüye gelerek yemin eden ilk milletvekili, Adana AK Parti Milletvekili Ayhan Barut oldu.

CHP’li vekiller, AK Parti Adana Millevekili Abdullah Doğru’nun andı, eksik okuduğu gerekçesiyle Yılmaz’a seslendi. CHP’liler “andın ikinci kez okunması gerektiği” yönünde itiraz etti. Yılmaz, kısa sürede yaptığı inceleme sonrasında Doğru’yu andı okuması için ikinci kez kürsüye çağırdı.

CHP Afyonkarahisar Millevekili Burcu Köksal’ın yüksek sesle ve heyecanla andı okuması, Bahçeli’den de alkış aldı. İYİ Parti’den milletvekili seçilen, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da andı okuduktan sonra yerine dönerken Bahçeli ile tokalaştı.

Vekil ve izleyicilere uyarı

Yılmaz, bir ile sıra geldiği zaman o ilin milletvekillerinin kürsüye yakın yerlerde bulunmaları gerektiğini ikinci kez rica ederek, milletvekillerine yönelik “Lütfen” şeklinde uyarı yaptı. Yılmaz, izleyici locasından ses yükselmesi ve alkışlamalar nedeniyle davetlilere yönelik uyarıda da bulundu. TBMM İçtüzüğü’ne göre Genel Kurul salonundaki izleyicilerin sükunet içinde davranması gereğini belirten Yılmaz, alkış yapılmamasını istedi. Yılmaz, uymayanların salondan çıkarılacağını bildirdi.

Mazaret bildiren AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ikinci, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım üçüncü sırada andı okudu.

DESTİCİ'YLE BAHÇELİ TOKALAŞTI

AK Parti Ankara Milletvekili seçilen, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi MHP Lideri Bahçeli de alkışladı. Destici andı okuduktan sonra Bahçeli’nin yanına giderek, tokalaşıp kısa süre sohbet etti.