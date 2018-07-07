Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Karadon Subatan Mahallesi’nde kaçak olduğu iddia edilen maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 maden işçisinin göçük altında kaldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis, AFAD ekibinin yanı sıra TTK’ya ait tahlisiye ekipleri sevk edildi.