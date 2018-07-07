Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Karadon Subatan Mahallesi’nde kaçak olduğu iddia edilen maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 maden işçisinin göçük altında kaldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis, AFAD ekibinin yanı sıra TTK’ya ait tahlisiye ekipleri sevk edildi.
Maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı
07.07.2018 - 20:21 | Son Güncelleme: 07.07.2018 - 20:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ta kaçak olduğu iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi. Göçük altında kalan işçiler için kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Etiketler : zonguldak,göçük,maden ocağı,
570599 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570599.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER