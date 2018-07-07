Dünya atmosferinde azot, oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir? sorusu ile ilgili detaylar haberimizde. Milyoner programında sorulan "Dünya atmosferinde azot, oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir?" sorusunun ardından vatandaşlar büyük bir merakla bu sorunun cevabını arıyor. Peki Dünya atmosferinde azot, oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir? İşte detaylar...
Atmosferdeki gaz oranları, Atmosfer dünyayı çevreleyen, çeşitli gazlardan ve su buharından oluşan, dünyayı uzaydan gelen zararlı ışınımlardan ve güneş rüzgarlarından koruyan tabakadır. Atmosfer tabakası farklı yüksekliklerde farklı bileşenlerden oluşmaktadır. Atmosferin yeryüzüne yakın alt tabakalarındaki hafif gazların miktarı üst tabakalara oranla daha az bulunur fakat alt tabakalarda bulunan gazlara ilave olarak, su buharı, bazı tozlar, yanardağlardan çıkan volkanik gazlar, fabrikalardan ve otomobillerden çıkan çeşitli gazlar ve duman gibi çeşitli gazlar bulunur. Atmosferde bulunan su buharı mevsimlere ve bölgelere göre değişiklikler gösterse de atmosferin önemli kısımını oluşturur. Atmosferin yapısı sabit ve değişken gazlar olmak üzere iki kısımdan oluşur. Azot ve oksijen atmosferdeki gazların neredeyse tamamını oluşturur.
Atmosferde bulunan sabit gazların oranları
Nitrojen (N2): % 78.08
Oksijen (O2): % 20.95
Argon (Ar): % 0.93
Neon (Ne): % 0.0018
Helyum (He): % 0.0005
Hidrojen (H2): % 0.00006
Xenon (Xe): % 0.000009
Atmosferde bulunan değişken gaz oranları
Su buharı (H2O): %0-4
Karbondioksit (CO2): %0.037
Metan (CH4): %0.00017
Nitrik Oksit (N2O): %0.00003
Ozon (O3): %0.000004
Partiküller: %0.000001
Kloroflorokarbon (CFCs): %0.00000002
Atmosferde eser miktarda bulunan gazlar
Ksenon (Xe): %0,09
Amonyak (NH3): %0,02
Kükürt dioksit (SO2): %0,02
Hidrojen sülfür (H2S): %0,002
Formaldehit (CH2O): %0,01
Azot dioksit (NO2): %0,003
Nitrik oksit (NO): %0,003
Hidroklorik asit (HCl): %0,002
Nitrik asit (HNO3): eser miktarda
Hidrojen peroksit (H2O2): eser miktarda
Halokarbonlar (CxHxClxFxBrxIx): eser miktarda
Sülfürik asit (H2SO4): eser Mikarda
Karbonil sülfür (COS): 0,001 mikro gramdan az