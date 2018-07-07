Dünya atmosferinde azot, oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir? sorusu ile ilgili detaylar haberimizde. Milyoner programında sorulan "Dünya atmosferinde azot, oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir?" sorusunun ardından vatandaşlar büyük bir merakla bu sorunun cevabını arıyor. Peki Dünya atmosferinde azot, oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir? İşte detaylar...

Atmosferdeki gaz oranları, Atmosfer dünyayı çevreleyen, çeşitli gazlardan ve su buharından oluşan, dünyayı uzaydan gelen zararlı ışınımlardan ve güneş rüzgarlarından koruyan tabakadır. Atmosfer tabakası farklı yüksekliklerde farklı bileşenlerden oluşmaktadır. Atmosferin yeryüzüne yakın alt tabakalarındaki hafif gazların miktarı üst tabakalara oranla daha az bulunur fakat alt tabakalarda bulunan gazlara ilave olarak, su buharı, bazı tozlar, yanardağlardan çıkan volkanik gazlar, fabrikalardan ve otomobillerden çıkan çeşitli gazlar ve duman gibi çeşitli gazlar bulunur. Atmosferde bulunan su buharı mevsimlere ve bölgelere göre değişiklikler gösterse de atmosferin önemli kısımını oluşturur. Atmosferin yapısı sabit ve değişken gazlar olmak üzere iki kısımdan oluşur. Azot ve oksijen atmosferdeki gazların neredeyse tamamını oluşturur.

Atmosferde bulunan sabit gazların oranları

    Nitrojen (N2): % 78.08
    Oksijen (O2): % 20.95
    Argon (Ar): % 0.93
    Neon (Ne): % 0.0018
    Helyum (He): % 0.0005
    Hidrojen (H2): % 0.00006
    Xenon (Xe): % 0.000009

Atmosferde bulunan değişken gaz oranları

    Su buharı (H2O): %0-4
    Karbondioksit (CO2): %0.037
    Metan (CH4): %0.00017
    Nitrik Oksit (N2O): %0.00003
    Ozon (O3): %0.000004
    Partiküller: %0.000001
    Kloroflorokarbon (CFCs): %0.00000002

Atmosferde eser miktarda bulunan gazlar

    Ksenon (Xe): %0,09
    Amonyak (NH3): %0,02
    Kükürt dioksit (SO2): %0,02
    Hidrojen sülfür (H2S): %0,002
    Formaldehit (CH2O): %0,01
    Azot dioksit (NO2): %0,003
    Nitrik oksit (NO): %0,003
    Hidroklorik asit (HCl): %0,002
    Nitrik asit (HNO3): eser miktarda
    Hidrojen peroksit (H2O2): eser miktarda
    Halokarbonlar (CxHxClxFxBrxIx): eser miktarda
    Sülfürik asit (H2SO4): eser Mikarda
    Karbonil sülfür (COS): 0,001 mikro gramdan az