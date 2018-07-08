Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre;

Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998 kişi,

Diyanet İşleri Başkanlığından 240 kişi,

Dışişleri Bakanlığından 38 kişi,

İçiçleri Bakanlığından 31 kişi, (4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi)

İŞTE 701 SAYILI KHK İHRAÇ LİSTESİ

Adalet Bakanlığı'ndan 1052 kişi,

Dışişleri Bakanlığı'ndan 38 kişi,

Sahil Güvelik Komutanlığı'ndan 192 kişi,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3077 kişi,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1126 kişi,

Hava Kuvvetlerinden bin 949 subay ve astsubay,

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi.

199 akademisyen görevinden uzaklaştırıldı.

12 dernek, 3 gazete, 1 TV kapatıldı.

148 personel, kamudaki görevlerine iade edildi.

Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı.