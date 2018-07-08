Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, toplumda boşanan kadınların en büyük mağduriyetlerinden birini oluşturan nafaka konusunun önümüzdeki dönemde çözülmüş olacağını söyledi. Kaya, Adalet Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, nafaka nedeniyle mağdur olan kadınlara Aile Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından destek verileceğini açıkladı. Çocukların icra yoluyla görülmesi sorununa da değinen Bakan Kaya, bu konuda da Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ile ortak bir çalışma yapıldığını, çalışmanın henüz olgunlaşmadığını ancak bu problemi da ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

“Kadınların ve erkeklerin mağdur olmayacağı bir sistemi inşallah getiriyoruz” diyen Kaya şunları söyledi: Devlet ihtiyaç sahibi kadınlara destek olacak. Asla ve asla hiçbir kadınımızı mağdur etmeyeceğimiz bir uygulamayı hayata geçireceğiz. İhtiyaç sahibi olan kadınlara desteği devletin vereceği bir çalışmayı Adalet Bakanlığımız ile birlikte yapacağız. Önümüzdeki dönem çözüm üretilecek çok da önemli konulardan birisi.



ÖNCELİKLE KORUYACAĞIZ

Son dönemde artan çocuklara yönelik cinsel istismar olayları ile ilgili de konuşan Bakan Kaya şöyle konuştu: Burada en önemli öncelikle çocuklarımız korumak. Toplumsal olarak bilinçlendirmeyi farkındalığı arttıracağız. Çocukların ihmal ve istismardan korunması ile ilgili bir komisyon kurduk kanuni olarak düzenlemelerle ilgili ve koruyucu eylem planları ile ilgili sonuçlar çıktı bu komisyondan. Çocukla ilgili hizmet veren tüm çalışanların da kontrolden geçirilmesi gerekiyor. Bu konu da özellikle aileler ve çocukların bilinçlendirilmesi önemli. Çocuklara özel bölgeleri ile ilgili eğitimler veriyoruz. 2 yaştan itibaren her çocuk bu eğitimden geçirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri şart. Yüzde 100 her öğretmenin de bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Öncelikle koruyacağız. Bir çocuk eğer istismara uğradıysa asla üstünün örtünmesine kimse müsaade etmeyecek. Ailelerin bu konuda bilinçli olup hiç bir şeyden çekinmeden şikâyette bulunması lazım İhmal ve istismarın üstünü kimsenin örtmesine izin vermeyeceğiz. Bu kişiler en ağır cezaları almalı. Bu konuların ancak cezalar üzerinden konuşulmasının koruyucu ve farkındalık arttıracak çalışmaları gölgelediğini düşünüyorum. Zaten ceza olarak gereken yapılır yasal düzenlemeler şu anda hazırlanıyor ancak öncelikli olarak çocuklarımızı korumalıyız.

5 alternatifli bir çalışma yürütülüyor

Adalet Bakanlığı nafaka hesaplamasında 5 alternatifli bir çalışma yürütüyor. Hazırlık aşamasında olan çalışmada, “nafaka”nın “ömür boyu” değil, 5 aşamaya göre belirlenmesi öngörülüyor. Buna göre nafaka, “evli kalma süresi”, “çocuk olup olmaması”, “boşanan kadının yaşı”, “gelir durumu” ve “kusur durumu” dikkate alınarak hesaplanacak. Boşanan çiftlerin bu 5 şartı hangi oranda taşıdıkları, nafakanın hesaplamasında etkili olacak. Mahkeme, 3 yıl, 5 yıl gibi sürelerle nafaka ödenmesine karar verebilecek. Kadına ödenecek nafakada, boşanmada kadının “kusur” derecesi önem taşıyacak. Kadının boşanmadaki kusurunun yüzde 50’nin üzerinde olması durumunda mahkeme, nafaka verilmemesi yönünde karar alabilecek.



TOPLU TAZMİNAT SEÇENEĞİ

Evli kalma süresi ve çocuk olup olmaması ile kadının ekonomik gelir durumunun yanı sıra, boşanan kadının yaşı, nafaka hesabında en önemli unsur olacak. İleri yaşta olması durumunda kadının kusur durumu fazla olsa bile ömür boyu nafaka ödenmesi söz konusu olacak. İleri yaştaki bir kadının, bir daha evlenme ihtimali ve gelir elde edebilecek bir işte çalışması mümkün olamayacağı göz önünde bulundurularak ömür boyu nafaka alması öngörülecek.

Şu anda da yasada var olan, ancak çok uygulanmayan, toplu “tazminat” alarak nafakadan çekilme imkânı da, seçenekler arasında yer alacak. Nafaka yerine toplu tazminat ödenmesi, böylelikle nafaka verilmemesi mümkün olabilecek.