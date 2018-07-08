Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: "Özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerini 5 kat artıracağız. Bu düzenlemeyle, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve hatta yurt dışına gidişini önlemiş olacağız" açıklamasında bulundu. Demircan ayrıca; "Yüksek teknoloji gerektiren ve riskli cerrahi operasyonların kamu ve üniversite hastanelerinde daha fazla yapılmasını teşvik etmek istiyoruz" dedi.
Bakan açıkladı: Ücretlerini 5 kat artıracağız
08.07.2018 - 11:01 | Son Güncelleme: 08.07.2018 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kamuda nitelikli işler yapan hekimlere özel ücret açıklamasında bulundu.
Etiketler : Sağlık Bakanı Ahmet Demircan,
570662 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570662.aspx
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