Şırnak Beytüşşebap Akarsu Köyü Düzkavak bölgesinde 6 Temmuzda yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan ‘Serdar’ kod adlı ‘Serkan Tan’ olduğu tespit edildi. Söz konusu teröristin sözde Botan Saha Van Eyaleti 5"li Yürütme Sorumlusu olarak görev yaptığı, bu dönemde örgütün üst yönetimi tarafından sözde Van Eyaleti Halkla İlişkiler ve Maliye Birimi Sorumlusu olarak tayin edildiği belirlendi.
Yeşil kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
08.07.2018 - 21:03 | Son Güncelleme: 08.07.2018 - 21:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
"Terör Arananlar Listesi"nde yeşil kategoride aranan ‘Serdar’ kod adlı ‘Serkan Tan’ ölü olarak ele geçirildi. Yeşil kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Etiketler : şırnak,
570731 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570731.aspx
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