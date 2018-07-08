Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorlu tren kazası ölü ve yaralı sayısı, ölü ve yaralıların isimleri ile ilgili detaylar haberimizde. Çorlu'da yolcu trenin devrilmesi sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Vali'nin açıklamasında kazanın hava muhalefeti nedeniyle olduğu belirtildi. İBB itfaiye ekipleri Çorlu'ya doğru yola çıktı. Ölü ve yaralıların olduğu tren kazası çamurlu bir bölgede gerçekleştiği için normal araçlar giremiyor. Kaza bölgesine ambulans helikopterler iniyor. Kamuoyu ise kazada kaç ölü kaç yaralı var, ölülerin ve yaralıların isimleri sorularını soruyor. Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada kazada 10 ölü, 73 yaralı olduğunu söylendi. Ölü ve yaralıların kimlikleri ise henüz açıklanmadı. Peki Çorlu tren kazasında kaç ölü kaç yaralı var, ölü ve yaralıların isimleri? İşte detaylar...

Tekirdağ'da yolcu treni devrildi: 10 ölü, 73 yaralı... Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treni Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıkarak vagonları devrildi. Yapılan açıklamada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 73 kişinin ise yaralı olduğu belirtildi.

Çorlu'da kahreden kaza Çorlu-Çerkezköy yolunda otomobil, kamyona arkadan çarptı araçta yer alan 3 genç yaşamını yitirdi.

'EKİPLER ÇALIŞMAYA BAŞLADI'



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla olay yerine giden ekipler çalışmalara başladı.



Tekirdağ Çorlu’da yaşanan tren kazasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla harekete geçen ekipleri olay yerine vardı. İstanbul İtfaiyesi 6X6 kurtarma araçları kaza bölgesinde çalışmalara başladı. İBB Yol Bakımdan 2 kurtarıcı vinç, 1 paletli iş makinesi, 1 tane lastikli loder, 1 tane mazot tankeri, 10 personel, Çorlu tren kazası bölgesine intikal ettikleri öğrenildi.



SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarındaki tren kazasında ilk belirlemelere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin de yaralandığını bildirdi.



Gümüş yaptığı açıklamada, yaralıların İstanbul ve Tekirdağ'daki hastanelere sevkinin havadan ve karadan sürdüğünü belirtti.



Olay yerinde 100'e yakın ambulansın görev yaptığını aktaran Gümüş, "İlk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili çalışmalarımız sürüyor." dedi.



TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN SEVKİYATI



Türk Kızılayı tarafından, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananlar için bölgeye ilk etapta 304 ünite kan gönderildiği ve ihtiyaçları karşılamak üzere tedbirler alındığı belirtildi.



Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazası sonrasında, bölgeye ilk etapta 304 ünite kan sevkıyatı yapıldığı, Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ihtiyaçları karşılamak üzere tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

TEKİRDAĞ VALİSİ CEYLAN'DAN AÇIKLAMA



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu ilçesindeki tren kazasında çok sayıda yaralının olduğunu belirterek, "Arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor. Bölgeye paletli araçlar sevk ediyoruz. 6 yolcu vagonun devrildiği bilgisi var." dedi.



Ceylan ikinci açıklamasında; "Yaralılarımızın büyük kısmını bölgeden tahliye ettik, ölüler var, şu an bir rakam veremiyorum. Aşırı yağışlardan kaynaklanan bir kaza olduğu yönünde bilgiler var. Bakanlık bu konuda kısa süre sonra bir açıklama yapacak." dedi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAZA HAKKINDA BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı telefonla aradı.



Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.



BAŞBAKANLIK'TAN AÇIKLAMA



Başbakan Binali Yıldırım, tren kazasıyla ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'dan bilgi aldı.



Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana geldiği belirtildi.



Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşların olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz. Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler anbean takip edilmektedir."



İBRAHİM KALIN AÇIKLAMA YAPTI



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tekirdağ'daki tren kazaasıyla ilgili olarak, "Tahliye için ilgili tüm birimler seferber edildi" dedi.



BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.



Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Tekirdağ'da yaşanan tren kazasına ilişkin paylaşımda bulundu.



Bozdağ, tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.



ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'DAN AÇIKLAMA



Ulaştırma Bakanlığı tren kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşırı yağışlar nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması dolayısıyla meydana geldiği tespit edildi." ifadelerine yer verildi.



İBB 7 KURTARMA ARACI GÖNDERDİ



İstanbul Büyükşehir belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 7 araç ve 24 personel, tren kazasının yaşandığı bölgeye gönderildi.



İBB ÇALIŞMALARA BAŞLADI



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla olay yerine giden ekipler çalışmalara başladı.



Tekirdağ Çorlu’da yaşanan tren kazasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla harekete geçen ekipleri olay yerine vardı. İstanbul İtfaiyesi 6X6 kurtarma araçları kaza bölgesinde çalışmalara başladı. İBB Yol Bakımdan 2 kurtarıcı vinç, 1 paletli iş makinesi, 1 tane lastikli loder, 1 tane mazot tankeri, 10 personel, Çorlu tren kazası bölgesine intikal ettikleri öğrenildi.



AHMET ARSLAN BÖLGEYE GİDİYOR



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da kaza haberinin hemen ardından Ankara'dan kaza bölgesine doğru yola çıktı. Ahmet Arslan yaptığı açıklamada trende 360 yolcu olduğunu da ekledi.



ASKERİ HELİKOPTERLER GÖNDERİLDİ



Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevkini sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri de harekete geçti. Bölgeye askeri helikopterler sevk edildi.



KRİZ MERKEZİ KURULDU



TCDD: Kriz merkezi kuruldu. Kazanın nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.