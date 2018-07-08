Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kaza ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, trenin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde tekerleklerinin rayla teması ortadan kalktı ve kaza meydana geldi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada; "Tren ile Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir. Dray "trenin tekerleklerinin rayla temasının ortadan kalkmasına deniyor.

Uzunköprü Halkalıya giden yolcu treni saat 17.15 sularında, balabanlı -Çorlu arası km 162 menfez de aşırı yağışlardan sel menfezin üstünde aşıp yolun altını boşaltmış ve tren buradan geçerken öndeki lokomotif be bir vagon geçtikten sonra arkasındaki vagonlar yoldan çıkıp devrildi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Tekirdağ'daki tren kazasının aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeniyle meydana geldiğinin belirlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 nolu trenin Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede seyri esnasında, saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği belirtildi.

Kazanın aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması dolayısıyla meydana geldiğinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine intikal ettiği, yaralılara gerekli müdahalelerin hızla yapıldığı kaydedildi.

İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarının koordineli şekilde çalışmalara başladığının vurgulandığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopterleri ile İçişleri Bakanlığının kurtarma helikopterlerinin de olay yerine vardığı bildirildi.

Açıklamada, TCDD’ye ait vinçli kurtarma yardım ekibinin Halkalı'dan hareket ettiği, Alpullu'dan arama kurtarma araçlarının da olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, Ankara’dan hareket ederek kaza yerine gittiğinin aktarıldığı açıklamaya şöyle devam edildi:

"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Müsteşar Suat Hayri Aka başkanlığında kriz merkezi oluşturulmuştur. Çorlu’da ise Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan başkanlığında kriz merkezi kurulmuş olup bakanlığımız ile koordineli şekilde çalışmaları sürdürmektedir. Kazayla ilgili gelişmeler yakıdan takip edilmekte olup konuyla ilgiyi yeni bilgiler edinildikçe gerekli açıklamalar kriz merkezimiz tarafından yapılacaktır."

VALİDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Vali Ceylan, kazanın hava muhalefeti nedeniyle meydana geldiğini belirterek "Aşırı yağış nedeniyle vagonlar raydan çıktı. Yaralı ve ölülerimiz var. Ben de olay yerine ulaşmak üzereyim. Müdahaleler yapılıyor. Hava ambulanslarımız olay yerine ulaştı. Kriz masası oluşturuldu" diye konuştu.