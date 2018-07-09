Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunus'un Cenduba vilayetinde bugün meydana gelen terör saldırısı sonucunda 6 sınır muhafızının hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, “Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, dost Tunus Hükümetine ve kardeş Tunus halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye terörle mücadelesinde Tunus'la dayanışmasını sürdürecektir” denildi.
Türkiye'den Tunus'taki terör saldırısına kınama
09.07.2018 - 01:43 | Son Güncelleme: 09.07.2018 - 01:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Tunus'un Cenduba vilayetinde meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.
Etiketler : türkiye,tunus,saldırı,
570747 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570747.aspx
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