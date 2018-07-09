Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi Ankara



Temmuz’da kalkması planlanan OHAL kapsamında son KHK dün Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle bağlantısı bulunan 18 bin 632 kişi daha kamudan ihraç edildi. Kararnamede, kamu görevinden çıkarılan kişilere herhangi bir tebligat yapılmayacağı ve bu kişilerin mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe ve memuriyetlerinin alınacağı aktarıldı. Bu kişilerin görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyeceğine de dikkat çekildi.



EMNİYET’TEN 8998 KİŞİ

TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 1167 ve Jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 8 bin 998, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 649, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 192, Genelkurmay Başkanlığı'ndan 10, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 bin 77, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bin 126, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ise bin 949 kişi ihraç edildi. ABD'de öğrenimini sürdüren İlker Aslantepe’nin öğrencilikle ilişiğinin kesilmesine karar verildi.

FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan eski Ağrı Kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil, eski Mardin Kaymakamları Mehmet Yaşar Yeşiltaş ile Erol Korkmaz ve eski Ankara Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan ihraç edildi. Tutuklu bulunan Şivgan’ın ByLock kullanıcısı olduğu belirlenmişti. İhraç edilenler arasında yine FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 4 Vali Yardımcısı da yer aldı. O isimler arasında eski Ağrı Vali Yardımcısı Kamil Aksoy, eski Yozgat Vali Yardımcısı Duran Eryılmaz, eski Karabük Vali Yardımcısı Sabri Uzun, eski Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz ihraç edilen isimler arasında. Duran Eryılmaz, "FETÖ'nün mülkiye büyük bölge yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınmış, dün çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmıştı.



AÇIĞA ALINMIŞLARDI

KHK ile Bakanlıklardan daha önce açığa alınanlardan bazıları ihraç edildi. Buna göre ihraç listesinde, Adalet Bakanlığı’ndan 1052, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 1, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 2, Dışişleri Bakanlığı'ndan 38, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 7, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 7, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 21, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 10, İçişleri Bakanlığından 31, Kalkınma Bakanlığı'ndan 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 9, Maliye Bakanlığından 9, Millî Eğitim Bakanlığından 658, Millî Savunma Bakanlığından 12, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 6, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlardan 90, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ise 10 kişi yer aldı. Yükseköğretim Kurumları'ndan ise 251 kişi ihraç edildi. KHK ile Furkan İlim ve Hizmetleri Derneğinin de aralarında olduğu 12 dernek ile 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı.

O yüzbaşı da gönderildi

Kanun Hükmünde Kararname ile büyük çoğunlu açıkta olan, geçici görevle uzaklaştırılan ve aralarında itirafçıların da bulunduğu 6 binden fazla subay, astsubay ihraç edildi. Subayların arasında Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruma subayı yüzbaşı Burak Akın ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emir subayı hava piyade binbaşı Abdurrahman Akay da yer aldı. Burak Akın, itirafçı olmuştu. 324 askerin de rütbeleri alındı. Bunların arasında eski Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile eski Genelkurmay Harekat Plan Daire Başkanı tümgeneral Baki Kavun da bulundu. Kavun, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin Genelkurmay Çatı davasının sanıkları arasında yer alıyor. Kavun, duruşmadaki savunmasında darbe girişimine karışmadığını, darbecileri durdurmaya çalıştığını, özel kuvvetler personelince elleri ve gözleri bağlanarak derdest edildiğini ileri sürmüştü. Ancak kamera kayıtlarında, Baki Kavun'un önce karargâh içinde rahatlıkla dolaştığı, darbe girişiminin başarısız olması sebebiyle saat 03.55'te ellerinin ve gözlerinin bağlandığı, derdest edildiği saatlerde telefonunu kullandığı ortaya çıkmıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçen yıl Yüksek Askerî Şûra öncesinde 7 general ve amiral emekli edilmişti. Bu isimlerin arasında yer alan eski Şırnak'taki 48. Hudut Tugay Komutanı tuğgeneral Rıdvan Yücel Yıldız ile Tunceli'deki 4. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ömer Faruk Cantenar KHK ile rütbeleri alınanlar arasında yer aldı.

Adil Öksüz'ü ara(ma)yan emniyet müdürü de listede

Sakarya'da FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ü arayan özel ekibin başındayken, FETÖ ile bağlantısı ortaya çıkınca açığa alınıp, tutuklanan polis eski müdürü Ercan Özoğluöz de meslekten ihraç edildi. Özoğluöz ile birlikte Sakarya Emniyetinden 49 polis meslekten atıldı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü Adnan Kasman, kamudan ihraç edildi. Kasman ile birlikte Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı çıkıp "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan 5'i profesör, 19 akademisyenin görevine son verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı kurumlarda da Türkiye genelinde 240 kişinin ilişiği kesildi.

148 kişi göreve iade edildi

20 bine yakın kişinin devletten atıldığı kararnamede 148 kişi de görevine iade edildi. Söz konusu personelden 10 gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevine iade edilenlerin arasında Hava Yarbay Abdullah Öztürk de yer aldı. ABD'de görev yaptığı sırada hakkında çıkan iddialar üzerine yurda dönen Öztürk, yargılanmış ve beraat etmişti.