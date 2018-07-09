Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti’nin yeni milletvekillerinden olan millî motosikletçi Kenan Sofuoğlu da and içen milletvekilleri arasında yer aldı. AK Parti Sakarya Milletvekili Sofuoğlu, AK Parti sıralarının yanı sıra izleyici locasından da alkış aldı. Millî Eğitim Bakanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, yeminini yaptıktan sonra yerine geçmeden önce, CHP sırasının en önünde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve grup başkanvekilleri ile tokalaştı. TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, yemin eden milletvekillerini alkışlayan izleyicileri zaman zaman uyardı. Yemin metnini hızlı okuyan HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, TBMM Geçici Başkanı Yılmaz’ın uyarısıyla yeminini tekrarlamak durumunda kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli milletvekillerinin yemin törenini sonuna kadar takip etti.

Bazı milletvekilleri yemin törenine katılamadı. Kültür ve Turizm eski Bakanı Numan Kurtulmuş kızının düğün töreni nedeniyle yemin edemedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da eniştesinin vefatı nedeniyle Kahramanmaraş’ta bulunduğu için törene katılamadı. Yemin törenine katılamayanlar arasında Deniz Baykal da bulunuyor. Baykal, sağlık problemleri nedeniyle yemin törenine katılamadı. Baykal’ın nasıl yemin edeceği merakla bekleniyor. Yemin edemeyenler arasında cezaevinde bulunan HDP Hakkâri Milletvekili Leylâ Güven ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da bulunuyor.