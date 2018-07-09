Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’da meydana gelen ve 24 kişinin yaşamını yitirdiği 73 kişinin de yaralandığı tren kazasında yaralanan vatandaşlar, o anları anlattı.

Kazada devrilen vagonlardan birinde olan bir kişi, "Her şey 5-6 saniyede oldu, herkes çığlık atmaya başladı. Tren sol tarafa düştü camlar patladı, camdan aşağı düşenler öldü" ifadesini kullanırken, kazadan önce yağışın kesildiğini belirten diğer bir kazazede "Bölgede yağış vardı biz geldiğimizde yağış kesilmişti. Bir anda oldu kimse ne olduğunu anlayamadı. Biz ilk vagondaydık, Allah bize yardım etti. Diğer vagonların devrildiğini gördüm" dedi.

Tekirdağ Çorlu'da tren kazası! İşte ilk görüntüler... Tekirdağ Çorlu'da yolcu treni devrilmesi sonucu korkunç bir kaza yaşandı. Yapılan açıklamalara göre 24 ölü ve yüzlerce yaralı var. İşte Tekirdağ Çorlu'daki kazanın ilk görüntüleri...

KÖYLÜLER AMBULANSLARA KADAR GÖTÜRDÜ



Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralıların anlattıklarına göre köylülerin kazadan sonra kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralıların bir an evvel hastanelere götürülebilmeleri için seferber oldukları belirtildi. Köylüler, olay yerine yaklaşamayan ambulansların bulundukları bölgeye çok sayıda yaralıyı götürerek bir an önce tedavilerinin yapılmalarını sağladı.

"MAHŞER KELİMESİ BELKİ AZ KALIR"



Yeğeni yaralanan Mikail Yiğit, kaza sonrasında hemen olay yerine gittiklerini, yaralılara köylülerin yardım ettiğini belirterek, "Mahşer kelimesi belki az kalır, insanın yaşamak istemeyeceği şeyler. İnanın şu anda hastanelerde insanların yüzde 90'ı kurtulmuşsa köylülerin traktörleriyle yaptıkları yardımlardan dolayıdır" dedi.

Yaralılardan 20 yaşındaki Emre Kocaağ, kaza anını hatırlamadığını belirterek, "Uyandığımda yerde yatıyordum. Ağrım var" dedi.

Edirne Uzunköprü ilçesinden kızı ile Çerkezköy'e giden Türkan Sar (47) ise, "Gördüğüm kadarıyla tren hızlı gidiyordu. Tren birden bire fren yapınca hepimiz savrulduk tren içerisinde. Trenden arka vagon kopmuştu. Durumları iyi olanlar yardımcı oldu çıktık trenden. Bekledik bir süre gelen giden yok diye. Sonra köylüler motorlar bizi ambulanslara kadar getirdi" diye anlattı.

Sarı'nın eşi Mesut Sarı eşi ile kızını ancak görebildiğini söyledi.