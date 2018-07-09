İçişleri Bakanlığı son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi yeşil kategoride aranan Serdar (k) Serkan Tan olmak üzere toplam 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi
09.07.2018 - 10:11 | Son Güncelleme: 09.07.2018 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı son 1 haftada yurt içinde toplam 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : pkk,operasyon,öldürülen terörist sayısı,
570803 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570803.aspx
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