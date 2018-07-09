Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolcu treninin 5 vagonu devrildi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kazada 24 kişi hayatını kaybetti, 124 kişi de yaralandı. Facianın ardından birçok kişi sosyal medyadan yakınlarına ulaşamadıklarını belirterek yardım çağrısı yapmıştı. Kazanın üzerinden saatler geçtikçe acı haberler peş peşe geldi.

Tekirdağ Çorlu'da tren kazası! İşte ilk görüntüler... Tekirdağ Çorlu'da yolcu treni devrilmesi sonucu korkunç bir kaza yaşandı. Yapılan açıklamalara göre 24 ölü ve yüzlerce yaralı var. İşte Tekirdağ Çorlu'daki kazanın ilk görüntüleri...

ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çorlu'daki tren kazasında ölenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı. Oğuz Arda Sel ile babası Hakan Sel de kaza ölenler arasında yer alıyor. Dün sosyal medyada yapılan kayıp çağrılarının ardından baba ile küçük oğlunun öldüğü tespit edildi. Oğuz Arda Sel'in trende çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı. Küçük çocuğun cenazesi İstanbul'a gönderildi. Babasıyla ilgili işlemlerini ise Çorlu Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Tren kazasının ardından Simge Akdağ isimli Twitter kullanıcısı, kaza yapan trende olduğunu söylediği kuzenine ve kuzeninin babasına ulaşamadığını belirterek yardım çağrısında bulunmuştu.

İşte Simge Akdağ isimli kullanıcının çağrısı;

Gece saatlerinde aynı kullanıcı Arda Sel'i ve Hakan Sel'i kaybettiklerini açıkladı..

KIZ KARDEŞLERDEN DE KÖTÜ HABER

Başka bir sosyal medya kullanıcısı trende olan ve ulaşılamayan iki kız kardeş için yardım çağrısında bulundu. Kayboldukları düşünülen kardeşlerle ilgili kullanıcı, 'Tren kazasında haber alamadığımız iki kız kardeş Özge Nur DİKMEN ve Gülce DİKMEN. En ufak bir haber duyarsanız lütfen ulaşın.Şu anda Çorlu Muratlı Tekirdağ ve Çerkezköy'deki özel ve devlet hastanelerinde değiller. İsimleri yok hala listelerde' açıklaması yaptı.

Arzu Koyuncu isimli kişi kişi sabah 08.34'te kötü haberi verdi. Koyuncu'nun paylaştığı mesaj şöyle: "Kızlarımızdan bu sabah kötü haber geldi. Özge Nur DİKMEN, Gülce DİKMEN, Ve kuzenleri Sena KÖSE kazada hayatını kaybettiler. Allah rahmet eylesin, Tüm sevenlerine sabır ihsan eylesin."

ÖMER CAN İÇİN ÇAĞRI

Bir kayıp çağrısı da 5 yaşındaki Ömer Can için yapıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda 'Tekirdağ Çorlu'da gerçekleşen tren kazasında 5 yaşındaki Ömer Can'dan haber alamıyoruz. Yanında kimliği bulunmamaktadır. Görenlerin duyanların bu hesaba mesaj atması önemle rica olunur. Lütfen duyarsız kalmayalım!' dedi.