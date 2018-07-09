Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması, üye hakimin rahatsızlığı dolayısıyla duruşmaya katılamaması nedeniyle ertelendi. Kararın 11 Temmuz Çarşamba günü açıklanacağı belirtildi.
Soma maden faciasında karar günü belli oldu
09.07.2018 - 10:20 | Son Güncelleme: 09.07.2018 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Soma maden faciası davasında duruşmanın ertelenmesi nedeniyle karar çarşamba günü açıklanacak.
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570806 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570806.aspx
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