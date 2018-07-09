Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorlu'da 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili 2 makinist gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün meydana gelen tren kazasında 24 vatandaşımız hayatını kaybetti, 124 vatandaşımız ise yaranlandı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Dün, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Aşırı yağışlar nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması dolayısıyla meydana geldiği tespit edildi" denilmişti.

Çorlu tren kazasında ölenlerin isimleri ve kimlikleri | Tren kazası ölü, yaralı sayısı Çorlu tren kazası ölenlerin isimleri ve yaralıların kimlikleri açıklandı mı? Çorlu tren kazasında son durum nedir? Ölenlerin kimlikleri ve yaralıların durumu merak ediliyor. Tekirdağ'daki kazada son durum...

MAKİNİSTLER GÖZALTINA ALINDI

Devamı süren soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre treni kullanan 2 makinist gözaltına alındı. İlerleyen saatlerde konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.