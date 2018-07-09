Son dakika haberine göre, OHAL kapsamında yeni bir Kararname yayımlandı. KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu.
Son dakika! OHAL kapsamında yeni KHK yayımlandı
09.07.2018 - 13:17 | Son Güncelleme: 09.07.2018 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika OHAL kapsamında yeni bir Kararname yayımlandı. KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu.
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570831 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570831.aspx
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