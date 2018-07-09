Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni KHK ile bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedilirken bazı bakanlıklar da birleştirildi.

Kararname ile birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

- Ticaret Bakanlığı

- Maliye ve Hazine Bakanlığı

- Tarım ve Orman Bakanlığı

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:

- Adalet Bakanlığı

- İçişleri Bakanlığı

- Dışişleri Bakanlığı

- Milli Eğitim Bakanlığı

- Milli Savunma Bakanlığı

- Kültür ve Turizm Bakanlığı

- Sağlık Bakanlığı

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

- Gençlik ve Spor Bakanlığı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

YEMİN TÖRENİ YARIN

Yeni bakanların yarın saat 14.00'te yemin edeceği bildirildi. Yeni sistemde toplam 16 bakanlık olacak.