Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi resmen başladı. Yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan olarak da anılmaya başlandı.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından, "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur. Hayırlı olsun" dedi. Yanı sıra Erdoğan, gazetecilerin "Artık Başkanım mı diyeceğiz" sorusuna kafasını sallayarak cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti! İşte ilk yorum... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin ederek yeni dönemdeki görevine resmen başladı. Böylece parlamenter sistem sona erdi ve yeni yönetim sistemine geçildi.