Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yusuf Tekin kimdir? Yeni kabinede yer alması beklenen isimlerden birisi de Yusuf Tekin oldu. Akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kabinde Yusuf Tekin yer alacak mı? Yeni kabinede yer alması beklenen isimlerden birisi Yusuf Tekin oldu.

Yeni kabinede KİMLER olacak? İsim isim yeni kabine listesi (2018 yeni bakanlar kim oldu ) Yeni kabinede kimler olacak? 2018 yeni kabine listesi açıklandı mı? Yeni bakanlar kimler oldu? Büyük merakla bekleniyor. Yeni kabine açıklandı mı ve yeni bakanlar belli oldu mu? Bugün TBMM’de tarihî bir gün yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de yemin ederek yeni sistemin “ilk başkanı” olarak görevine başlayacak.

YUSUF TEKİN KİMDİR?

Yusuf Tekin 1970 yılında Erzurum'da doğru ve İlk ve orta öğrenimini Rize´de tamamladı. Ayrıca Yusuf Tekin lisans öğrenimini 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde aldı. Bunun yanı sıra Yusuf Tekin Siyaset ve Sosyal Bilimler Alanında 1997 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktorasını tamamladı ve 2007 yılında Siyaset Bilimi alanında Doçent unvanı aldı.

Mesleki kariyerine 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı´nda araştırma görevlisi olarak başlayan Yusuf Tekin, 2002 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne öğretim üyesi olarak atandı.2010 yılında Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne öğretim üyesi olarak atanan Yusuf Tekin 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bunun ardından Doç. Dr. Yusuf Tekin 29 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi.

YUSUF TEKİN'İN EŞİ KİMDİR, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Doç. Dr. Yusuf Tekin Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Yusuf Tekin, Ayşe Tekin ile evlidir.