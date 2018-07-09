Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı 6 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, saat 15.30 sıralarında Şemdinli ilçesi Uğuraçan köyü Meydan Tepe bölgesinde 6 teröristin İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildiği belirtildi. Teröristlerin, hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.
TSK: 6 terörist etkisiz hale getirildi
09.07.2018 - 18:43 | Son Güncelleme: 09.07.2018 - 20:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri/Şemdinli kırsalına, 09 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı altı terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : TSK,Hakkari Şemdinli,terörist,
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