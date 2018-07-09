Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı 6 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, saat 15.30 sıralarında Şemdinli ilçesi Uğuraçan köyü Meydan Tepe bölgesinde 6 teröristin İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildiği belirtildi. Teröristlerin, hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.