Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenan İpek Kim? Adalet Bakanı Kim Oldu? Akşam saatlerinde açıklanması beklenen yeni kabine ile ilgili kulisler yapılmaya başlandı. Kulislerde adı geçen önemli isimlerden biri de Kenan İpek oldu. Adalet Bakanı olması beklenen Kenan İpek kimdir? Kenan İpek nereli ve kaç yaşında? İşte Kenan İpek'le ilgili merak edilenler...

Yeni kabinede KİMLER olacak? İsim isim yeni kabine listesi (2018 yeni bakanlar kim oldu ) Yeni kabinede kimler olacak? 2018 yeni kabine listesi açıklandı mı? Yeni bakanlar kimler oldu? Büyük merakla bekleniyor. Yeni kabine açıklandı mı ve yeni bakanlar belli oldu mu? Bugün TBMM’de tarihî bir gün yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de yemin ederek yeni sistemin “ilk başkanı” olarak görevine başlayacak.

Kenan İpek kimdir? 5 Ekim 1959 tarihinde Rize‘de doğmuştur. İlkokulu Rize Pazarköy İlkokulunda okudu. Ortaokulu İstanbul Oruçgazi Ortaokulunda bitirdi. Lise öğrenimini Pertevniyal Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982 tarihinde mezun oldu.

1982 yılında Askerlik vazifesini asteğmen olarak yerine getirdi.1983 yılında İstanbul Adli Yargı hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kenan İpek; sırasıyla Antalya ve Mardin – Savur cumhuriyet savcı yardımcılığı, Bolu – Seben, Antalya – Elmalıve İstanbul Cumhuriyet Savcılıkları görevi yaptı.

12 Kasım 1997 – 6 Ekim 2003 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı, 6 Ekim 2003 – 26 Ağustos 2008 tarihleri arasında Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve ve 26 Ağustos 2008-31 Aralık 2013 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirlik görevlerini yaptı.

1 Ocak 2014 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başladı. Kenan İpek, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan seçimler nedeniyle, seçim yasası gereği istifa eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ‘dan boşalan makama; 7 Mart 2015 tarihi itibariyle Adalet Bakanı olarak atandı.

Kenan İpek evli ve iki çocuk babasıdır. Kenan İpek'in eşi Nilüfer İpek'tir.Çocukları ise Mehmet Akif İpek ve Nazlı Hilal Ergin'dir. Kenan İpek'in çocuklarının düğünleri basına yansımıştı.