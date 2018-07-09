Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti. Birçok ünlü ismin de yer aldığı yemin töreninde Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen ünlü sanatçı Mustafa Ceceli ve Müge Anlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tarihi günde yalnız bırakmadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN ÖN SIRALARDA YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınTürkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tarihi oturumda yemin ederek yeni hükümet sistemini resmen başlattığı törende ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ve Müge Anlı ilk sıralarda yerlerini aldı. Yemin töreninden sonra Meclis'te alkış tufanı koparken Erdoğan'ın gözlerinin dolduğu görüldü.

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Erdoğan'ı eşi, çocukları ve torunları da salonda yalnız bırakmadı.

MAZBATASINI ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreni öncesi, Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz'dan mazbatasını aldı.