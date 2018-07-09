Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Karaosmanoğlu Kim? Çevre ve Şehircilik Bakanı Kim Oldu? İbrahim Karaosmanoğlu'nun yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olacağı konuşuluyor. Yapılan kulislerde Çevre Ve Şehircilik Bakanı olması beklenen İbrahim Karaosmanoğlu'nun kim olduğu ise merak konusu. Peki İbrahim Karaosmanoğlı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Yeni kabinede KİMLER olacak? İsim isim yeni kabine listesi (2018 yeni bakanlar kim oldu ) Yeni kabinede kimler olacak? 2018 yeni kabine listesi açıklandı mı? Yeni bakanlar kimler oldu? Büyük merakla bekleniyor. Yeni kabine açıklandı mı ve yeni bakanlar belli oldu mu? Bugün TBMM’de tarihî bir gün yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de yemin ederek yeni sistemin “ilk başkanı” olarak görevine başlayacak.

1952 yılında İzmit Yuvacık´ta doğdu. 1977 yılında Marmara Üniversitesi´nden mezun oldu. 1978-1989 yılları arasında Kırıkkale Lisesi’nde, İzmit Endüstri Meslek Lisesi’nde ve İzmit Ortaokulu´nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapıp yönetici olarak çalıştı. Evli ve beş çocuk babasıdır.

SİYASETE BAŞLANGICI AK PARTİ’YLE OLDU

1989-99 yılları arasında Milli Eğitim’den istifa edip İzmit´te 10 yıl süreyle Yuvacık Belediye Başkanlığı yaptı. Ak Parti´nin kuruluşunda bulundu. Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile aktif olarak görev aldı. 2001 yılında Ak Parti Kocaeli Teşkilatında kurucu İl Başkan Yardımcılığı ve İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. Daha sonra Başbakan Danışmanı olarak Ankara´da görev yaptı.

BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Kırgızistan Cumhuriyeti’nde bulunan Mahmud Kaşgarî Barskanî Doğu Üniversitesi tarafından “Fahri profesörlük” unvanı ile Kazakistan Cumhuriyeti Kainar Üniversitesi’den “Fahri doktora” unvanına layık görüldü. Karaosmanoğlu, COPPEM-Avrupa-Akdeniz İşbirliği Komitesi asli üyeliği yapmaktadır. UCLG-MEWA Dünya Konseyi Üyesi ve aynı organizasyonda üç farklı komitede başkan ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Birçok sivil toplum kuruluşu tarafından defalarca “Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi.

Türk-Macar dostluğunun geliştirilmesi maksadıyla “Kral Thököly İmre” anısının Kocaeli’de yaşatılması yönünde göstermiş olduğu katkılarından dolayı Macaristan Devleti tarafından Devlet “Liyakat Nişanı” ile ödüllendirildi. Ayrıca Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB)’nin 09 Mart 2012 tarihinde başkanlığına seçildi.

Büyükşehir kanunu ile İzmit Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmuş ve İbrahim Karaosmanoğlu ilk Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

EN BORÇLU BELEDİYE BAŞKANI

2014’ün Mart ayında Hazine Müsteşarlığı, en borçlu belediyeleri açıkladı. İlk sırada 2,5 milyar liralık bölümü vadesi dolan ve toplam 5 milyar 742 milyon liralık borcu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yer aldı.