Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine'yi açıkladı.
"81 MİLYONUN CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖREV YAPACAĞIZ"
Erdoğan, öncesinde şunları söyledi: "Aziz milletim değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Ülkemiz tarihinin en önemli demokratik dönüşümlerinden biri bugün başarıyla tamamlanmıştır. Dünyada yönetim sistemini demokratik yollarla değiştirelibelen az sayıdaki ülke arasına Türkiye olarak girmiş bulunuyoruz. Demokrasimiz 15 Temmuzg gecesi milletimizin kanı ve canıyla rüştünü ispat etmiştir.16 Nisan ve 24 Haziran seçimleri demokrasimizin sandıkta rüştünün en üst düzeyde ispatı olmuştur. Gerek katılım itibariyle gerekse kesin sonuçlara baktığımızda ortaya çıkan tabloyla dünyada eşi ve benzeri olmayan bir seçim gerçekleşmiştir. Bir kez daha hem sonuçların hem de yeni yönetim sisteminin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şahsımı cumhurbaşkanlığına layık gören 26 milyon 331 bin vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Artık 81 milyonun cumhurbaşkanı olarak görevimizi yürüteceğiz. Güçlü Türkiye'nin inşaası için yüreğinde ülke sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız. 15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemini hayata geçirmemize imkan sağlayan MHP'ye, başta Sayın Bahçeli olmak üzere teşekkür ediyorum. MHP ile işbirliğimizi inşallah Meclis'te de geleceğe yönelik sürdüreceğiz.
"YENİ BAKANLIKLARIMIZ DAHA HIZLI İCRAAT YAPACAK"
Bakanlık sayımızı, başkan yardımcımızla birlikte 17'ye indirdik. Başkan yardımcımız dışında 16 bakan var. Bazı bakanlıkları aynı isimleriyle muhafaza edip bazı bakanlıkları birleştirdik, bazılarını da tümden lağvettik. Yeni bakanlıklarımızın daha hızlı icraat yapacağına inanıyorum."
YENİ KABİNE
Cumhubaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı: Prof. Dr. Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cahit Turan
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kuru
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank