Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Kalın Kim? Dışişleri Bakanı Kim Oldu? Yeni kabinede yer alacak isimler merakla bekleniyor. Yapılan kulislerde siyasetin önemli isimlerinden İbrahim Kalın'ın da ismi Dışişleri Bakanı olarak yankılanıyor. Peki İbrahim Kalın Dışişleri Bakanı olacak mı? İbrahim Kalın kimdir? İbrahim Kalın nereli ve kaç yaşında? İşte İbrahim Kalın ile ilgili merak edilenler...

Yeni kabinede KİMLER olacak? İsim isim yeni kabine listesi (2018 yeni bakanlar kim oldu ) Yeni kabinede kimler olacak? 2018 yeni kabine listesi açıklandı mı? Yeni bakanlar kimler oldu? Büyük merakla bekleniyor. Yeni kabine açıklandı mı ve yeni bakanlar belli oldu mu? Bugün TBMM’de tarihî bir gün yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de yemin ederek yeni sistemin “ilk başkanı” olarak görevine başlayacak.

İBRAHİM KALIN KİMDİR?

İbrahim Kalın, 15 Eylül 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 1992 senesinde İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans için Malezya’ya gitti. 1996’da doktora için ABD’deki George Washington Üniversitesi’ne girdi. College of the Holy Cross, Georgetown ve Bilkent Üniversitelerinde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi.

Aynı zamanda Felsefe, İslam düşüncesi ve İslam Felsefesi üzerine akademik çalışmalarda bulundu. 2005-2009 yılları arasında Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı kurucu başkanlığını yaptı. Kalın, 2007’de “İslam ve Batı” isimli kitabı yayımladı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülü’nü kazandı. 2011 senesinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyetine atandı.

SİYASİ KARİYERİ

2009 senesinde Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı olması ile boşalan Dış Politikadan Sorumlu Başbakan Başdanışmanı görevine getirildi. 2012 senesinde Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

Son olarak 11 Aralık 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olarak atandı. İbrahim Kalın evli ve üç çocuk babasıdır.