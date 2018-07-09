Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taner Yıldız Kim? Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kim Oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasına kısa bir süre kala dolaşan söylentilere göre, Taner Yıldız yeni kabinede yer alacak isimler arasında olarak gösteriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacağı konuşulan Türk siyasetinin önemli isimlerinden olan Taner Yıldız kimdir? İşte Taner Yıldız hakkında merak edilenler...

Yeni kabinede KİMLER olacak? İsim isim yeni kabine listesi (2018 yeni bakanlar kim oldu ) Yeni kabinede kimler olacak? 2018 yeni kabine listesi açıklandı mı? Yeni bakanlar kimler oldu? Büyük merakla bekleniyor. Yeni kabine açıklandı mı ve yeni bakanlar belli oldu mu? Bugün TBMM’de tarihî bir gün yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de yemin ederek yeni sistemin “ilk başkanı” olarak görevine başlayacak.

Yozgat Devecipınar doğumlu olan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 3 Nisan 1962 yılında doğdu. Babası Havacı Astsubay olan Taner Yıldız, aslen Kayseri'lidir. Taner Yıldız, Abdullah Gül ve Turgut Özal'ın da öğrenim gördüğü Kayseri Lisesi'nden mezun oldu. Gençlik ve lise yıllarında Milli Türk Talebe Birliği üyesi oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bitiren Taner Yıldız, bu dönemde Necip Fazıl Kısakürek'in sohbetlerine katıldı. Necip Fazıl'ın hayranı olan Yıldız, sohbetleri dinlemekle kalmayıp 3 yıl boyunca Necip Fazıl'ın çaycılığını da yaptı.

Kayseri Elektrik Üretim Şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yaptı.

22 ve 23. Dönemde Kayseri Milletvekili seçildi. 60. ve 61 Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlendi.

İyi düzeyde İngilizce biliyor. Evli ve 4 çocuk babası.