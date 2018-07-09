Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ruhi Ersoy Kim? Kültür ve Turizm Bakanı Kim Oldu? Yeni kabine açıklanmadan önce kabinede yer alacak isimler hakkında kulisler yapılmaya başlandı. Kabinede yer alacak isimler arasında Ruhi Ersoy'un da yer alacağı konuşuluyor. Kültür ve Turizm Bakanı olacağı yönünde söylentiler dolaşan Ruhi Ersoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

Yeni kabinede KİMLER olacak? İsim isim yeni kabine listesi (2018 yeni bakanlar kim oldu ) Yeni kabinede kimler olacak? 2018 yeni kabine listesi açıklandı mı? Yeni bakanlar kimler oldu? Büyük merakla bekleniyor. Yeni kabine açıklandı mı ve yeni bakanlar belli oldu mu? Bugün TBMM’de tarihî bir gün yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de yemin ederek yeni sistemin “ilk başkanı” olarak görevine başlayacak.

Ruhi Ersoy, 2 Aralık 1972 yılında Osmaniye’de dünyaya gelen Ruhi Ersoy Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora çalışmasını bitirdi.

Ruhi Ersoy, Kayseri’de Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğine başladı. Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. MHP 10. Olağan Kurultayında MYK Üyesi seçildi. Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Divan Başkan Yardımcılığına getirildi.

RUHİ ERSOY EVLİ Mİ EŞİ KİM

Ruhi Ersoy'un özel hayatına dair pek bir şey bilinmese de, iyi derecede İngilizce bilen Ruhi Ersoy, evli ve iki çocuk babasıdır.