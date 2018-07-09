Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin öncü ve icracı bakanlıklarından biri olacak olan Sanayi ve Tekknoloji Bakanlığı'na kritik bir isim getirildi. Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Mustafa Varank 66'ıncı hükümetin Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu.

MUSTAFA VARANK KİMDİR?



1976 yılında Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Varank, ilköğrenimini Yedikule İlkokulu’nda, orta öğrenimini ise İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

EĞİTİM YILLARI



1999 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu ve eğitimini sürdürmek üzere ABD’ye gitti. Tallahassee Community College'da Ağ Hizmetleri Teknolojisi alanında eğitim alan Mustafa Varank aynı zamanda Florida State Üniversitesi'nde uzman ve araştırmacı olarak görev yaptı.

Yüksek lisansını Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde tamamlayan Varank, eş zamanlı olarak bilgi teknolojileri ve inovasyon araştırmaları yapan Indiana University Pervasive Technology Institute'te araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonunda görev yaptı.

ERDOĞAN'LI YILLAR



Mustafa Varank, yurtdışındaki eğitim ve çalışma hayatını 2005 yılında bitirip Türkiye’ye döndü ve Başbakanlık’ta çalışmaya başladı. 2011 yılında Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirildi. Recep Tayyip Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerden biri olan Varank, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte 2014 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. Varank, Erdoğan’a kurulan böcek kumpasının ortaya çıkartılmasında kilit rol oynadı. Özellikle 17-25 Aralık süreci ve sonrasında FETÖ/PDY mensuplarının en fazla hedef aldığı isim olarak dikkat çekti.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ



15 Temmuz kanlı darbe girişimine katılan Özel Kuvvetlerdeki darbeci kurmayların odasında ele geçirilen notta Varank’ın ismi ve ev adresi yazılıydı. Aynı darbe girişiminde, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bölüm başkanı olarak görev yapan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, darbeci teröristler tarafından Şehzadebaşı'nda şehit edildi. 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Büyükelçi unvanı verilen Mustafa Varank, iyi derecede İngilizce biliyor. Mustafa Varank evli ve iki çocuk babasıdır.