Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı. Buna göre, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına, KADEM Ankara Temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk getirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ticaret Bakanı oldu. Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Ruhsar Pekcan kimdir?

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un kızı olan Selçuk, 1979 yılında Ordu'da doğdu. Selçuk, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin ardından Bilkent Üniversitesi'nde tam burslu ekonomi lisansı öğrenimi gördü.

ABD'de Michigan Üniversitesi'nde ekonomi doktorasına başlayan Selçuk, Teksas Üniversitesi'nde işletme doktorasına devam ederken, aynı üniversitede muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansı da yaptı. Selçuk, Teksas Üniversitesi'nde 2003-2007 yılları arasında araştırma asistanı, 2007'den itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (SESRIC) kıdemli araştırmacı olarak görev yaptı.

Selçuk, SESRIC İstatistik ve Enformasyon Direktörlüğü görevinde bulundu. SESRIC'teki görevinde toplumsal cinsiyet, demografi, iş gücü, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri, eğitim ve inovasyon, bilgi performans sistemleri, bankacılık ve finans, kalkınma yardımları gibi alanlarda faaliyetler yürüten Selçuk, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik birçok projenin ve kapasite geliştirme programının koordinatörlüğünü de üstlendi.

Selçuk'un, çok sayıda Türkçe ve İngilizce yayını, yerli-yabancı üniversitelerden derece, burs ve sertifikaları bulunuyor.

KADEM Ankara temsilciliği ve Denetleme Kurulu üyeliği, Kadın Birliği Platformu üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği Yönetim Kurulu tyeliği ve Bilkent Üniversitesi Mezunları Derneği üyeliği bulunan Selçuk, evli ve İngilizce biliyor.

RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

Pekcan, 1958'de Manisa'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesi mezunu olan Pekcan, yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. Pekcan, 1981'de Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında başladığı kariyerine, özel sektörde çeşitli firmalarda farklı görevlerin ardından genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak devam etti.

Üç dönem DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüten Pekcan, ayrıca Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı yaptı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan Pekcan, evli ve iki çocuk annesi, İngilizce biliyor.