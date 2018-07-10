Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabine üyeleri bugün saat 15.00'te TBMM'de yemin edecek.
Erdoğan'ın açıklamasına göre yeni kabine şöyle şekillendi:
Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay (Önceki görevi Başbakanlık Müsteşarı)
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar (Önceki görevi Genelkurmay Başkanı)
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk (Önceki görevi Eğitimci)
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca (Önceki görevi Medipol Üniversitesi Mütevelli Başkanı)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez (Önceki görevi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan (Önceki görevi Karayolları eski Genel Müdürü)
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum (Önceki görevi TOKİ Başkanı)
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli (Önceki görevi İş İnsanı)
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy (Öceki görevi İş İnsanı)
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu (Önceki görevi Spor Toto Teşkilatı Başkanı)
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk (Önceki görevi KADEM Ankara Temsilcisi)
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak (Önceki görevi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan (Önceki görevi TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank (Önceki görevi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı)
Yeni Kabine için TBMM'de yemin edilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin edip Cumhurbaşkanlığı mazbatasını almasıyla birlikte Türkiye ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçti. Kabine üyelerinin belirlenmesinin ardından sıra yemine geldi. Yeni kabine üyeleri bugün saat 15.00'te TBMM'de yemin edecek...
Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabine üyeleri bugün saat 15.00'te TBMM'de yemin edecek.
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