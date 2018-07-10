Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabine üyeleri bugün saat 15.00'te TBMM'de yemin edecek.



Erdoğan'ın açıklamasına göre yeni kabine şöyle şekillendi:

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay (Önceki görevi Başbakanlık Müsteşarı)

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar (Önceki görevi Genelkurmay Başkanı)

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk (Önceki görevi Eğitimci)

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca (Önceki görevi Medipol Üniversitesi Mütevelli Başkanı)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez (Önceki görevi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan (Önceki görevi Karayolları eski Genel Müdürü)

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum (Önceki görevi TOKİ Başkanı)

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli (Önceki görevi İş İnsanı)

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy (Öceki görevi İş İnsanı)

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu (Önceki görevi Spor Toto Teşkilatı Başkanı)

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk (Önceki görevi KADEM Ankara Temsilcisi)

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak (Önceki görevi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan (Önceki görevi TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank (Önceki görevi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı)