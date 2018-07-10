Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine getirilen Fuat Oktay, son olarak Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulunmuştu.





Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü Murat Kurum getirildi.





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar oldu.





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu.





Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank oldu.





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan oldu.





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Tarım ve Orman Bakanı, Bekir Pakdemirli oldu.





Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığına turizmci, iş adamı Mehmet Ersoy getirildi.





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ticaret Bakanı oldu.





Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde eski Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı oldu.





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara Temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk oldu.





Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin ilk kabinesinde Sağlık Bakanlığına Fahrettin Koca getirildi.





Halen Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Mevlüt Çavuşoğlu üçüncü kez bu göreve getirildi.





İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Süleyman Soylu, ikinci kez bu göreve getirildi.





Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirildi.





Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alan ilk Gençlik ve Spor Bakanı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu.





Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül oldu.



