Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski hükümetin ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni kabineye dair değerlendirmelerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Şimşek, görevi boyunca hoş bir sada bırakmaya çalıştığını ifade etti ve helallik istedi.

Şimşek, "Kişiler geçici, aslolan aziz milletimize hizmettir. 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi. Bana, ülkeme hizmet etme ve babamın vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a şükranlarımı arz ederim" dedi.

Şimşek'in açıklaması şu ifadelerle devam etti:

"Siyasette özellikle ilk göz ağrım Gaziantep ve baba ocağım Batman’daki bütün hemşerilerime ve aziz milletimize destekleri için teşekkür ederim. Bu vesileyle yeni kabinemizi tebrik eder, bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun. Siyasete adım attığım 2007’den beri geride bir hoş sada bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim. Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ekonomi yönetimi, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıkları olarak yapılandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde dokuz kurul ve dört ofis çalışma yürütecek.

Hazine ve Maliye Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak oldu.

EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Ekonomi Politikaları Kurulu'nun görev ve yetkileri şu şekilde belirlendi:

a) Ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

b) Ekonomik konularda araştırmalar yapmak,

c) Küresel ve ulusal ekonomi ve kalkınma konuları ile ilgili gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde araştırmalar yapmak,

ç) Ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin ilke ve esasların tespitine, güncelleştirilmesine yönelik politika önerileri oluşturmak,

d) Gerektiğinde gelir azaltıcı veya harcama artırıcı önerileri izlemek ve değerlendirmek, uygun görülenler hakkında etki analizlerini yapmak,

e) Bölgesel gelişme alanında ulusal düzeyde genel politikaların ve önceliklerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak,

f) Kamu ve özel sektör tarafından yapılan yatırımların süreçlerini hızlandırma amacıyla öneriler geliştirmek,

g) İhracata dönük üretim stratejilerine yönelik politika önerileri geliştirmek,

ğ) Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluşumuna katkıda bulunmak,

h) Faizsiz fınans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı geliştirilmesi ile ülkemizin uluslararası fınans merkezi vizyonuna katkı sağlanması amacıyla politika önerileri geliştirmek,

ı) Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve bu tür risklerin azaltılması için gerekli tedbir ve politika önerilerini tespit etmek,

i) Gümrük ve iç ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak,

j) Devlet desteklerinin ilke ve esaslarının belirlenmesi amacıyla politika önerileri geliştirmek