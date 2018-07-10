Yargıtay, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin bazı kamu görevlileri yönünden verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı.
Yargıtay'dan Muhsin Yazıcıoğlu davası hakkında son dakika kararı
10.07.2018 - 15:46 | Son Güncelleme: 10.07.2018 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin görülen davada, Yargıtay dönemin bazı kamu görevlileri yönünden verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı.
Etiketler : muhsin yazıcıoğlu,yargıtay,yazıcıoğlu davası,
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