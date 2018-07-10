Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortak basın toplantısında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye Azerbaycan birliği dostluğu bölgesel istikrar için çok önemli" dedi.

İlham Aliyev açıklamasında şunları kaydetti:

Biz dostuz kardeşiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin ardından ilk olarak buraya gelmesi de bunu gösterir.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

24 Haziran seçimlerinden sonra dün Cumhurbaşkanı olarak yeminimizi yaptık ve bundan sonra ilk iş olarak bu sabah kardeş dost Azerbaycan'ı ziyaret etmek suretiyle görevimi ifa etmek istedim. Gerek heyetler arası gerek ikili görüşmelerde neredeydik nereye geldik konusuna ilişkileri gözden geçirme fırsatı olduk. Özellikle enerji konusunda gerek TANAP Projesi bizi ciddi bir şekilde ilgilendiriyor ve stratejik önem arz ediyor. Eskişehir'de attığımız adım önemliydi. Azerbaycan'ın Aliağa'da yaptığı yatırım çok önemlidir ve bu yatırımı çok daha ciddi geliştirme olanağını sonbaharda hayata geçireceğiz. Gösterilen ev sahipliğine teşekkür ediyorum. Bunlar aramızdaki kardeşlik duygularının ne kadar geliştiği konusunu gösteriyor.

İlham kardeşimin FETÖ ile verdiği mücadele konusunda da çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim bakanlıkların ortaklaşa yapacağı çalışmayla buradaki açığı giderme fırsatı bulacağız.

Dağlık Karabağ meselesini hiç bırakmadık hep üzerine gittik. Malum Naçirvan ile karayolu arasında sıkıntılar aşılmış durumda. Gerekirse demiryolu inşa edilebilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AZERBAYCAN'DAN AYRILDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarını tamamladıktan sonra "TUR" uçağıyla TSİ 16.40' ta Bakü'den ayrıldı.

Erdoğan'ı, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Havalimanı’ndan, Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer ilgililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Bakü'den ayrıldı.