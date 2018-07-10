TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Bakanlar sırayla meclis kürsüsüne gelerek ant içti.Toplantıda ilk olarak, önceki birleşimde yer almayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ant içti. Daha sonra yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.
Yeni kabinede yer alan bakanların okuduğu antın tam metni ise şöyle:
"Milletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim."
AKAR'DAN İLK AÇIKLAMA
Yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak görev alan Hulusi Akar, TBMM'deki yemin töreninden önce gazetecilere ilk açıklamasını yaptı. Akar, "Yeni sistemimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Bakan Akar, törenden önce gazetecilerin "Sivil hayat nasıl gidiyor?" sorusuna, "Bakacağız" cevabını verdi.
Daha sonra Genel Kurul'da yemin eden Akar, adı okunduğunda Meclis'te bulunan vekiller tarafından yoğun bir şekilde alkışlandı.
Genel Kurul'da yemin eden kabine üyelerinin isimleri şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Fuat Oktay
Adalet Bakanı - Abdulhamit Gül
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı - Zehra Zümrüt Selçuk
Dışişleri Bakanı - Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı - Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı - Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı - Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı - Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı - Mehmet Cahit Turan
Çevre ve Şehircilik Bakanı - Murat Kurum
Tarım ve Orman Bakanı - Bekir Pakdemirli
Kültür ve Turizm Bakanı - Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı - Mehmet Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı - Berat Albayrak
Ticaret Bakanı - Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı - Mustafa Varank