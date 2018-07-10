Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Bakanlar sırayla meclis kürsüsüne gelerek ant içti.Toplantıda ilk olarak, önceki birleşimde yer almayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ant içti. Daha sonra yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

Yeni kabinede yer alan bakanların okuduğu antın tam metni ise şöyle:

"Milletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim."

AKAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak görev alan Hulusi Akar, TBMM'deki yemin töreninden önce gazetecilere ilk açıklamasını yaptı. Akar, "Yeni sistemimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Akar, törenden önce gazetecilerin "Sivil hayat nasıl gidiyor?" sorusuna, "Bakacağız" cevabını verdi.

Daha sonra Genel Kurul'da yemin eden Akar, adı okunduğunda Meclis'te bulunan vekiller tarafından yoğun bir şekilde alkışlandı.

Genel Kurul'da yemin eden kabine üyelerinin isimleri şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Fuat Oktay

Adalet Bakanı - Abdulhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı - Zehra Zümrüt Selçuk

Dışişleri Bakanı - Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanı - Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı - Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı - Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı - Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı - Mehmet Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanı - Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanı - Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanı - Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı - Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı - Berat Albayrak

Ticaret Bakanı - Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı - Mustafa Varank