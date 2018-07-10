Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Albayrak bugün Meclis'te yemin ettikten sonra eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan görevi teslim aldı.

İşte Ağbal ve Albayrak'ın açıklamalarından önce çıkan başlıklar;

Berat Albayrak: Bugün buraya teşrif eden siz değerli basın mensubu arkadaşlar olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Naci bey inşallah yeni görevlerde olacak. Maliye Bakanlığı çok önemli bir bakanlık, ağır ve büyük bir sorumluluk. Osmanlı'dan bugüne bir tarihi var, bakanlık olmasının ötesinde bir okuldur. İnsan kaynağı yetiştirdiği, oradan yetişip, insan kaynağı anlamında burada bir görevi almak, hem de Naci Bey gibi bir bakandan almak benim için bir onur ve gurur meselesi, kendisini de çok teşekkür ediyorum. AK Parti iktidarı olarak biz, çok büyük devrimler gerçekleştirdik.



Büyüme kaydettik, kurumsal ve sistematik olarak. Diğer bakanlarımızın yukarı taşıdığı çıtayı daha da yukarı taşıyacağız. Daha aktif ve enerjik bir şekilde çalışacağız.. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok büyük işler gerçekleştirdik. Değişim dinamizmini gelişimle harmanlayarak çok önemeli aşamalar kaydettik. Bütçe ve mali disiplin konusundaki aynı duruş duruş daha iyi şekilde devam etmesi için çalışacağız. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Rabbim önce milletimize sonra cumhurbaşkanımıza bizi mahçup etmesin.

Naci Ağbal: Eşim çocuklarım bu dönemde bize sabır gösterdiler Allah onlardan razı olsun. İnşallah önümüzdeki günlerde memleketimiz için daha güzel işler olur. En büyük minettarlığım sayın Cumhurbaşkanımıza bize her zaman destek oldu. Memleketimizin değişim, dönüşümünün lideri, mimarıdır. Bütün mesai arkadaşlarımdan hellalik istiyorum. Benim varsa hakkım helal olsun.