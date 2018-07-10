Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni oluşturulan Hazine ve Maliye Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi. Bu amaçla ilk tören, eski Maliye Bakanlığı toplantı salonunda yapıldı.

NACİ AĞBAL'DAN YENİ KABİNE İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Törende konuşan Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu kabinenin, ülkenin daha ileri noktalara gitmesi için büyük fırsat ve imkan olduğunu belirterek, bu kabinenin, ülkeyi daha ileri götürme noktasında şevkle çalışacağını bildirdi.

"2,5 YIL MALİYE BAKANLIĞI GÖREVİNİ YAPTIK"

Makamların gelip geçici olduğuna işaret eden Ağbal, "Maliye Bakanlığındaki 30 yıllık görev süremin sonunda, büyük bir huzur içinde Sayın Bakanımıza görevi devrediyorum. 2,5 yıl Maliye Bakanlığı görevini yaptık. Bu süre zarfında ülkenin ileriye gitmesi noktasında güzel işler yaptık." dedi.

"KENDİSİNE HER NOKTADA YARDIMCI OLACAĞIZ"

Ağbal, Albayrak'ın da bu alandaki tecrübe ve vizyonuyla Türkiye ekonomisinin daha da ileriye gitmesi noktasında büyük birikime sahip olduğunu vurgularken, "Biz de kendisine her noktada yardımcı olacağız." diye konuştu.

Naci Ağbal, tüm çalışma arkadaşlarından helallik istedi.

"BUGÜN BU MAKAM YARIN BAŞKA BİR MAKAM"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da Ağbal'ın veda mesajına karşın AK Parti'nin "durmak yok, yola devam" mesajını anımsatarak, "Bugün bu makam yarın başka bir makam. Naci Bey burada bizimle. Bir ekibiz biz. Kendisini, yeni makam ve yeni görevlerde bu ülkeye hizmet davasında çok güzel görevlerde göreceğiz." ifadesini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

Maliye Bakanlığının, Ankara bürokrasisinde, insan kaynakları yetiştirmede önemli bir bakanlık ve okul olduğuna işaret eden Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada böyle bir görevi almak, çok önemli bir bakandan devralmak bizim için ayrı onur ve gurur vesilesi. Ağır ve büyük bir sorumluluk. AK Parti iktidarı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 senede çok büyük devrimler gerçekleştirdik, çok büyük gelişim ve büyüme kaydettik. Çok güzel bir söz vardır, 'değişmeyen tek şey değişimdir' diye. Bu değişim dinamizmini kaybetmeden gelişimle harmanlayarak çok önemli başarılar elde ettik. Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylememiz lazım. Önceki bakanlarımız çıtayı yüksek noktaya taşıdı, bizler de bu çıtayı daha da yukarıya taşımakla mükellefiz, sorumluyuz. AK Parti iktidarlarının başarısının arkasında en temel unsurlardan bir tanesi olan bütçe ve mali disiplindeki duruşun bundan sonra da aynı şekilde değil, daha da iyi şekilde devam etmesi için çok dinamik, aktif ve enerjik şekilde devam etmesi için gece gündüz demeden hep birlikte sizlerle çalışacağız. Çok güzel başarılara imza atacağız."

İKİ BAKAN BİRBİRİNE ÇİÇEK HEDİYE ETTİ

Devir teslim sırasında her iki bakan da birbirine çiçek hediye etti. Bu sırada Albayrak, "Bizim çiçek biraz daha küçük, biraz daha ucuz, biz daha da sıkacağız." diye espri yaptı.

Maliye'yi Ağbal'dan devralan Berat Albayrak, daha sonra da Hazine'yi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten devraldı. Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle.

"HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DA ARTIK BAKANLIK OLDU"

Her ortamda Mehmet Bey'i anlatırım. 12 yıl önce yer sofrasında yediğimiz yemek ve anlattıklarımız gibi. Hazine Müsteaşarlığı da artık bakanlık oldu. Rütbe yükseldi.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ VE DİRİ BİR DÖNEME GİRECEK"

Hazine çok güçlü bir insan kaynağı havuzu olan güçlü bir kurum burası. Mali ve para politikasında yeni kabineyle çok daha hızlı hareket eden bir döneme giriyoruz.

Mali ve bütçe disiplini noktasında dünyaya örnek teşkil edecek, para politikasında da Türkiye güçlü ve diri bir döneme girecek.

"ENFLASYONU İNDİRMEK İÇİN YOĞUN MESAİ HARCAYACAĞIZ"

Enflasyonu tekrar tek hanelere indirmek için çok yoğun mesai harcayacağız. Yapısal değişim konusunda adımları çok daha hızlı atacağız. Küresel finansal sistemle daha entegre olacağız.