Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemin ederek yeni görevine resmen başlayan Erdoğan, ilk ziyaretlerini Azerbaycan ve KKTC’ye gerçekleştirdi. Resmi temaslarını tamamlayan Erdoğan, özel uçak “TUR” ile Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Erdoğan’ı karşılayan isimlerin arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca yer aldı.