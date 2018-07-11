Yemin ederek yeni görevine resmen başlayan Erdoğan, ilk ziyaretlerini Azerbaycan ve KKTC’ye gerçekleştirdi. Resmi temaslarını tamamlayan Erdoğan, özel uçak “TUR” ile Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Erdoğan’ı karşılayan isimlerin arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü
11.07.2018 - 01:21 | Son Güncelleme: 11.07.2018 - 01:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’deki temaslarının adından saat 23.50’de Ankara'ya döndü.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı,
571051 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/571051.aspx
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