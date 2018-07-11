Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’deki yemin töreni sırasında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı uyum kararnamesiyle birçok kuruma düzenlemeler getirilirken; Erdoğan’ın sıklıkla da sözlerinde yer verdiği Kur’ân üzerinden sakıncalı mealler yayınlayan yazılı ve görsel yayınlara erişim engeli getirilecek. Daha önce Fetullahçı Terör Örgütünün Kur’ân meallerinde yaptığı değişikliklerin ortaya çıkması uzun süre gündemde yer almıştı. Önceki gün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı uyum yasalarını içeren 703 sayılı KHK’da bununla ilgili bir düzenlemeye de yer verildi. Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki maddede sakıncalı meallerin erişimine engelleme getirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından mahzurlu olduğu tespit edilen meallerin basım ve yayımı durdurulurken; dağıtılmış olanlar ise toplatılacak ve imha edilecek. Yayının internet üzerinden servis edilmesi hâlinde ise Başkanlığın müracaatı üzerine erişim engelli getirilecek. Diğer taraftan onay ve mühür bulunmayan, cüzler hâlindeki, ve mealli Mushaflar, sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur’ân-ı kerimler basılamayacak ve yayınlanamayacak. Onaysız, mühürsüz olanlar toplatılacak ve imha edilecek.