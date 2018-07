Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

BAKÜ - LEFKOŞA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan'da Ankara'yı ziyaret eden Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'e "24 Haziran'dan sonra Bakü'deyim" demişti. Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçildi ve 75 gün sonra iadeiziyarette bulundu. Temaslarının ardından KKTC'ye geçen Erdoğan, bugün de NATO zirvesine katılmak üzere Brüksel'e gidecek. Erdoğan, iki gün içerisinde 6 bin 100 km yol yapmış olacak.

Yeni sistem sonrası ilk ziyaretini Azerbaycan'a yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerde bugüne kadar yapılanları ve bundan sonra yapılacakları değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade eden Erdoğan, Azerbaycan ile gerek enerji noktasındaki ilişkiler gerekse savunma sanayiine yönelik adımların çok büyük önem arz ettiğini söyledi. TANAP Projesi'nin Türkiye ve Azerbaycan için hayati olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu proje ile sadece Azerbaycan-Türkiye değil aynı zamanda Azerbaycan-Avrupa bağlantısını kurması bakımından önem arz ediyor. Bu proje bizi ciddi manada ilgilendiriyor. Bu kardeşliğimizin bir tezahürü olarak aynı zamanda stratejik bir yatırım olması bakımından da önem arz ediyor. TANAP ile ilgili Eskişehir'de attığımız adım hayati bir adımdı. Bütün bunların ötesinde yine Azerbaycan'ın yatırım noktasında Türkiye'deki Aliağa yatırımı gerçekten her türlü takdirin üzerindedir. Bu, her geçen gün daha da gelişerek devam eden, büyüyen bir yatırım olarak kendini gösteriyor. Şimdi de inşallah bunu daha da geliştirmenin, yapılmakta olan bazı yatırımların da sonbaharda açılışını yaparak hayata geçireceğiz. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerimiz tek millet, iki devlet anlayışında pekişiyor. Oraya bağlı olarak bugüne kadar bu işi getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Erdoğan, savunma sanayiinde ihracatı artıran bir Türkiye olduğunu belirterek, bunu kardeş ülkelerle farklı bir şekilde paylaşmak istediklerini söyledi.



ALİYEV’E FETÖ İLE MÜCADELE TEŞEKKÜRÜ

FETÖ ile mücadeleye değinen Erdoğan, bu konuda verdiği destek nedeniyle şahsı ve milleti adına Aliyev'e teşekkür etti. FETÖ'nün Azerbaycan'da yer edinmek için çok gayret ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Bunun için her türlü yolu denediler. Gerek İlham kardeşimizin buradaki hassasiyeti gerekse bizde bulunup da Azerbaycan aleyhine faaliyette bulunanlara yönelik karşılıklı koordinasyonumuz birçok şeyin hallini arka arkaya getirdi" dedi.

Erdoğan, ikili ticaret hacminde hedeflerinin mevcut rakamı ikiye, üçe katlamak olduğunu da aktardı.

ERDOĞAN: KIBRIS BİZİM İÇİN MİLLÎ DAVA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın ardından geçtiği KKTC’de coşkuyla karşılandı. Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan özetle şunları kaydetti:

Türkiye, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine asla göz yummayacaktır, Kıbrıslı Türklerin bir Kıbrıs Rum devletinde azınlık haline getirilmesine de asla izin vermeyecektir. Önümüzdeki dönemde KKTC’yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen millî geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir. Kıbrıs millî davamız, Kıbrıs'ta âdil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir.