Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atamalarda kritik değişikler yapıldı. Orgeneral Hulusi Akar’ın Millî Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı. FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında rehin alınıp Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına götürülen Orgeneral Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları ile darbecilerin hedefi olmuştu. Güler Paşa, kendi emir subayı Mehmet Akkurt tarafından makam odasında derdest edilmişti. Orgeneral Güler’den boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ise Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar atandı. Bu görevlendirmeyle 15 Temmuz kahramanı Orgeneral Dündar’ın Genelkurmay Başkanlığı yolu açıldı. Genelkurmay 2. Başkanı da Korgeneral Metin Gürak oldu.



ATAMALARI CUMHURBAŞKANI YAPACAK

Kararnameyle, TSK’daki terfi ve atamalara ilişkin de önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre, muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılacak ancak bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih olarak da belirlenebilecek. Albaylıktan tuğgeneral, tuğamiral rütbelerine terfilerle general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanınca yapılacak. Kuvvet komutanlarının görev süreleri iki yıl olarak korunurken, bu süre birer yıllık aralıklarla yaş haddine kadar uzatılabilecek. Kuvvet komutanlarının görevde kalış sürelerinin tespitinde atandıkları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınacak. Genelkurmay Başkanı’nın görev süresi ise 4 yıl olacak. Kararnameyle birlikte Millî Savunma Bakanlığının görev ve yetkilerinde de değişikliğe gidildi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Millî Savunma Bakanına bağlı olacak. Devlet protokolünde ise Millî Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı’nın önüne geçti.