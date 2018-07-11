Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Irak kuzeyi Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine 10 Temmuz’da düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedefin imha edildiğini bildirdi.