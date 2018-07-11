TSK, Irak kuzeyi Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine 10 Temmuz’da düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedefin imha edildiğini bildirdi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
11.07.2018 - 08:56 | Son Güncelleme: 11.07.2018 - 08:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'dan yapılan açıklamaya göre; Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde 28 hedef imha edildi.
Etiketler : tsk,hava harekatı,
571083 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/571083.aspx
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