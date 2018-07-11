Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adnan Oktar kimdir? Adnan Oktar nereli ve kaç yaşında gibi sorular gözaltı haberlerinden sonra en çok merak edilenler arasına girdi. Kamuoyunda ilginç haberleriyle sık sık yer bulan Adnan Oktar kimdir? İşte detaylar...

ADNAN OKTAR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Adnan Oktar 2 Şubat 1956'da Ankara'da doğmuştur, araştırmacı ve yazardır. Asıl adının Adnan Arslanoğulları olduğu öne sürülmektedir.

Babasını kaybeden Adnan Oktar'ın annesinin adı Mediha, babasının adı Yusuf'tur. Oktar ilk ve orta öğrenimini Ankara'da, ortaokulu Cebeci'de, liseyi Kurtuluş'ta okudu. Liseden sonra özel bir dershaneye giderek 1979 yılında İstanbul'daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari bölümüne girdi. Bir süre sonra okuldan ayrılan Adnan Oktar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü'ne girdi. Daha sonra bu okulu da yarım bıraktı.

Harun Yahya mahlasıyla yayımladığı yüzlerce kitabı olduğu öne sürülür. Kamuoyunda kendisinin, zaman zaman Adnan Hoca olarak da anıldığı olmuştur. Cemaati olduğu iddia edilen ve hazırladığı kitaplarda kullandığı mahlas Harun Yahya'dır.

Adnan Oktar, özellikle bakımlı ve güzel kadınlarla yaptığı televizyon programlarıyla ün salmıştır.